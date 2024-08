Sharon il compagno di nuovo in caserma ma con un avvocato | tam tam sulle indagini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Sergio Ruocco, ildiVerzeni, la 33enne uccisa a Terno d'Isola in provincia di Bergamo, è tornato nuovamente in, questa volta però accompagnato da un legale. Secondo LaPresse, però, si tratterebbe comunque di formalità connesse agli atti di polizia giudiziaria in corso. Il 37enne è rimasto insolo pochi minuti, uscendo dalla struttura poco dopo il suo arrivo. Si tratta della seconda volta oggi. Già c'era stato questa mattina per aver notifica di alcuni atti di attività nel corso delle. Questa mattina, dopo la convocazione in, era tornato alla casa di via Adda a Bottanuco, dove abitano i genitori die dove si è di fatto trasferito anche lui dal giorno dopo l'omicidio, cioè da quando la casa della coppia, in via Merelli a Terno d'Isola, è sotto sequestro.