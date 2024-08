Rose Villain si commuove per la mamma morta per un tumore ai polmoni | Oggi più che mai ti vorrei con me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “più che mai ticon me. Buon compleanno mammipede, manchi infinitamente”. Sono queste le parole che– Rosa Luini il vero nome – ha scelto per accompagnare uno scatto pubblicato sulle Instagram stories e in cui, da bambina, guarda lache le sorride. Entrambe vestite con una giacca di pelle nera, pronte ad entrare in automobile. Quella foto,, è un ricordo doloroso per, che ha perso la madre Fernanda Melloni nel 2017. A portarla via, unai. Ne aveva parlato diversi mesi fa, durante un servizio a Le Iene. “Era una persona molto.. se entrava in una stanza, tutti la notavano. Era una rockstar. Quando se ne va una persona così, sembra tutto più vuoto e muto. Anche tipo quando mi viene la febbre, io penso solo chesentire la sua voce per stare meglio”, aveva esordito la cantante.