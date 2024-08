Prove di balneazione a Milano giovane si tuffa nella Darsena del Naviglio per il troppo caldo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Puntualmente, quando le temperature asi alzano, qualcuno pensa bene di farsi un tuffo nei Navigli. Nel mezzo di un tranquillo sabato pomeriggio, dopo una birra, unsi è fatto il bagno nelle acque della. Nonostante il divieto dia causa della cattiva qualità delle acque meneghine, non poche le persone – soprattutto turisti – che combattono la calura con una nuotata. E dire che fare in questi casi il codice della navigazione punisce i trasgressori con una multa di 1.032 euro. D’altronde, il sogno dei Navigli balneabili e ha già qualche anno e non sono pochi, in realtà , quelli che di tanto in tanto fanno un tuffo in