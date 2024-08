Omicidio Verzani sentito il sosia di Jhonny Depp

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 24 agosto 2024) AGI - Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, uccisa a Terno d'Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio, è entrato nella caserma del Comando Provinciale dei carabinieri di Bergamo. Non è ancora chiaro se saràper la terza volta dall'inizio dell'indagine. Oggi è comunque certo che gli inquirenti andranno avanti con le audizioni di testimoni. L'uomo ha lasciato la caserma dopo circa trenta minuti su una Volkswagen bianca. "Vado e vengo dalla caserma, come tutti i giorni". Sergio Ruocco è rientrato a casa dei suoceri a Bottanuco, dove sta da quando è stata uccisa la compagna Sharon Verzeni. "Cosa è successo oggi? Quello che succede tutti i giorni, vado e vengo - ha detto, rispondendo alle domande dei cronisti -. Anche domani che è domenica? Sì, in casa e in caserma.