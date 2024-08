Nasce il drone bagnino Lancia un galleggiante in pochissimi minuti può salvare l’80% di vite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Pisa, 24 agosto 2024 – È nato il, un progetto dell’azienda livornese HumanTeam realizzato con l’ausilio dell’istituto di Biorobotica della scuola Sant’Anna. Un’idea di Ettore Ardisson, imprenditore 36enne di Livorno che dal 2007 è attivo nel volontariato per la Misericordia di Montenero, per il quale “non è ammissibile che nel 2024 i soccorsi in mare siano privi di tecnologie evolute e al passo coi tempi. Com’è anche il motto della nostra ditta, abbiamo pensato di utilizzare l’efficacia dei droni per arrivare dove l’essere umano non può”. Come funziona? “Si tratta di unche trasporta alle persone che si trovano in difficoltà in mare, un giubbotto di salvataggio che si gonfia a contatto con l’acqua, una radio vhf e una luce lampeggiante di sicurezza.