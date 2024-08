Marche Abi proroga sospensione mutui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) L’Abi (Associazione bancaria italiana) ha diffuso ieri una lettera circolare agli associati in cui segnala che in sede di conversione in legge del decreto legge dell’11 giugno 2024 n. 76 - recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali - è ulteriormenteta fino alla data del 17 settembre 2025 la misura didelle rate deiprevista dall’ordinanza del capo della Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione. Entrando nei dettagli, nell’Ordinanza della Protezione civile si fa esplicito riferimento all’accordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.