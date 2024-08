Lucca rimuovere il divano abbandonato in via San Pierino costerà 70 euro alla collettività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Continua la crociata di Comune die Sistema Ambiente contro la piaga degli abbandoni illegittimi dei rifiuti. Stavolta si calcola quanto costal’ultimo in ordine di tempo, ilimpropriamente lasciato in via S.. “Non ci stancheremo di continuare a sensibilizzare i cittadini su questa pratica incivile e costosa – sottolineano Cristina Consani, assessore all’ambiente e Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente – Quello che ci preme evidenziare è che, insieme alle ricadute sull’ambiente, sul decoro decoro urbano e sulle conseguenze penali che ci sono nell’abbandonare i rifiuti, c’è poi anche una ricaduta economica per questi gesti incivili e illegali“.