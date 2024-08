LIVE Inter-Lecce 1-0 | Darmian sblocca subito la partita di testa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)è il match valido per la seconda giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Luca Gotti. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 7? Banda tira da fuori, primo pericolo per Sommer. La palla finisce alta. Dimarco crossa dalla sinistra, Taremi disalta sopra due difensori dele spizza per il secondo colpo dia incrociare diche non sbaglia in area di rigore. L’lacontro il. 5? GOOOOOOOOOOOL DI DARMIAAAAAAAAAAAAN!!!! 3?arrembante, ilsi chiude e prova le ripartenze. Barella commette fallo dopo aver perso palla, si riparte.