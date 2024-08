Lazio solita prende un gol ma a Udine si sveglia troppo tardi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) Ancora un gol all’inizio, Lucca al 5’, ma a differenza della partita contro il Venezia, lasie perde per due reti a una. Per la verità, più chersi la, è stata l’se a non avere più forza nelle gambe e, con un uomo in meno – Kamara al 68’ si è guadagnato il secondo giallo – non riesce a bloccare Castellanos che, al 95’, spara contro Okoye che respinge sui piedi di Isaksen che a porta vuota mette la firma sul gol della bandiera. Insomma, lad’inizio campionato, che forse non viene avvertita in tempo che la partita è cominciata. E, quando si trova davanti una squadra agguerrita, aggressiva, decisa a vincere come l’se di oggi, non le resta che rivolgersi al santo di turno, sperando nel miracolo.