Inzaghi | Segnali importanti dall’Inter Un obiettivo per Lautaro Martinez!

(Di sabato 24 agosto 2024) Simoneha espresso la sua visione in merito alla sfida contro il Lecce, terminata per 2-0 a favore della sua Inter. LA FAME – Simoneha così parlato a Sky Sport della componente della voglia di vincere dell’Inter: «La fama di vincere ci vuole sempre, ma io ero abbastanza tranquillo. I ragazzi si stanno allenando bene. A Genova abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo preso due gol da evitare, ma si è vista una squadra che si era impegnata e aveva lottato. Non eravamo contenti perché siamo l’Inter e vogliamo sempre vincere. Il Genoa aveva fatto un’ottima partita, ma io avevo visto deidai ragazzi». SU– «Non ho certezze sulle condizioni di. Si è svegliato venerdì con un problemino, abbiamo deciso di non rischiarlo. Il giocatore è generoso, avrebbe voluto esserci. Ma siamo all’inizio, è normale che accada.