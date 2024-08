Inside Out Pete Docter | C' è molto da esplorare in un potenziale terzo film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Il direttore creativo dei Pixar Animation Studios,, ha parlato diOut e di untrequel delOut 2 è stato un grande successo per la Pixar: ilha battuto i record di incassi e ha entusiasmato sia il pubblico che la critica. Questo successo ha già spinto alcuni a chiedersi come potrebbe essere uncapitolo diOut e, sebbeneOut 3 non sia ancora stato annunciato ufficialmente,, dirigente della Pixar, ha dichiarato a Fandango che lui e il team stanno "pensando a diverse idee" su come potrebbe essere il trequel.Out 2: una scena tagliata svela una delle emozioni che potevano apparire nelLe parole del direttore