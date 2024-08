Gli avversari Vivarini tiene i gialloblù sulla corda | Match difficile vietate distrazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "Dovremo essere carichi e determinati, senza cali di tensione, perché sarà una partita durissima e intensa". Il tecnico del Frosinone Vincenzo(nella foto), abruzzese come mister D’Angelo, ha messo in guardia i suoi uomini sulle difficoltà della gara del ‘Picco’: "Lo Spezia ha una fisicità importante e un progetto tecnico ben definito, bisognerà lottare. Gli Aquilotti sono molti bravi ad allungare la squadraa perché giocanoprofondità e attaccano sulle seconde palle, noi dovremo cercare di restare corti". La squadra ciociara, costruita dall’ex dg dello Spezia Guido Angelozzi ("sarà emozionante tornare al ‘Picco’ a distanza di quattro anni"), ha alcune defezioni importanti: out Cittadini, Kalaj e Lusuardi, non al meglio Gelli. Proprio riguardi gli infortuni,ha ammesso: "È un momento non fortunato, dobbiamo sfruttare al massimo la rosa a disposizione.