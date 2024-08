Finalmente giocherò per traguardi ambiziosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Kwan Cheatham, 29 anni, sarà il 4 titolare della Unahotels. E’ sposato con l’ex giocatrice di basket Emily Rose Correal, di passaporto italiano. Il lungo ex Pesaro sta imparando la nostra lingua con l’obiettivo di acquisire la cittadinanza. La coppia ha due figli maschi di 4 e 2 anni. Prima impressione del mondo biancorosso? "Molto buona. Sono entrato in una realtà di alto livello, sotto tutti i punti di vista. I compagni italiani mi stanno aiutando nell’inserimento. Stiamo già lavorando molto bene e ci sono tutti gli ingredienti per mettere insieme una buona annata. Non vedo l’ora che arrivino le prime amichevoli perché sono davvero curioso di vederci all’opera". E’ d’accordo sul fatto che la Pallacanestro Reggiana rappresenti, a oggi, il punto più alto della sua carriera? "Sì.