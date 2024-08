De Grandis | Inter favorita per lo Scudetto Dietro solo una

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) L’attesa è quasi finita:-Lecce inizia alle ore 20.45. A San Siro la squadra di Simone Inzaghi cerca la sua prima vittoria in campionato, Stefano Dene parla su Sky Sport. CAMPIONATO – Stefano Deè ancora certo delle potenzialità della squadra di Simone Inzaghi: «Devi pensare che l’alternativa ad Acerbi è de Vrij e ha fatto unsimo Europeo, l’alternativa a Mkhitaryan non èFrattesi incursore ma anche Zielinski. A me sembra che l’sia ancora laper il titolo, chiaro che con l’armeno il centrocampo nerazzurro si è fatto preferire rispetto agli altri perché era veramente capace di organizzare il gioco. Anche Zielinski si accentra e si fa dare palla.