Corno alle Scale scintille fra i partiti

(Di sabato 24 agosto 2024) Riformare la legge sui parchi regionali è l’impegno che lunedì scorso il candidato del centrosinistra alla guida della Regione Michele de Pasi è preso visitando ilassieme all’ex governatore Stefano Bonaccini. La promessa non è nuova, perché lo stesso Bonaccini si era impegnato ad aggiornare la normativa durante la campagna elettorale per la sua rielezione nei mesi tra il 2019 e il 2020. Su questo punto c’era una sostanziale convergenza con il centrodestra, ma in questi quattro anni non è stata cambiata la legge, che ha subito l’ultima modifica nel 2005 e poi si è rivelata datata in alcuni aspetti soprattutto in tema di tutela delle estese formazioni forestali e della biodiversità che caratterizza soprattutto il parco deldove, ad esempio, crescono specie fungine di interesse scientifico e che sono in via di estinzione.