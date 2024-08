Castelleone picchia la compagna | arrestato 39enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Cremona, 24 agosto 2024 – Un uomo di 39 anni è stato, nella serata di ieri dai carabinieri della stazione di, in provincia di Cremona, perché ritenuto responsabile di violenze fisiche nei confronti della. L'uomo avrebbe tenuto una serie di condotte vessatorie nei confronti della vittima, sfociate progressivamente in violenze fisiche, poi denunciate dalla vittima. Tenuto conto della gravità e delle azioni poste in essere, dello stato di malessere, disagio e grave turbamento causato alla donna, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità della persona offesa, disponendo l’arresto del