Caporalato e badanti | Famiglie abbandonate Così diventano preda di chi se ne approfitta

(Di sabato 24 agosto 2024) Ferrara, 24 agosto 2024 – “Condanniamo duramente chi specula sul lavoro,ndo delle situazioni di bisogno e della capacità linguistica”. Roberto Marchetti, responsabile dell’associazione Nadiya che si occupa di assistere donne – soprattutto badati dell’Est – che si trovano in situazione di difficoltà economica o per problemi di salute, commenta con parole severe l’esito dell’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di tre persone per un presunto giro dinel mondo dell’assistenza domiciliare. Al di là dello stigma nei confronti di chi “della debolezza altrui”, Marchetti spende qualche riflessione sul mondo dell’assistenza e delle, segnalandone alcune criticità. “L’anziano o l’invalido – spiega – dovrebbero essere percepiti dalla popolazione come un problema sociale e non personale.