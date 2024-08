Aumentano i costi per il corredo scolastico +66% rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 24 agosto 2024) Secondo Federconsumatori per ogni ragazzo si spenderanno mediamente 647 euro per ile 591,44 euro per i libri 24 Agosto 2024 Le vacanze estive degli italiani sono agli sgoccioli e, con il rientro dalle ferie (per chi se le è potute permettere), il primo pensiero delle famiglie va alla riapertura delle scuole. Molti genitori stanno approfittando delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l’acquisto del materiale necessario e dei libri di testo per affrontare l’anno. Anche quest’anno i prodotti dedicati alla scuola subiscono notevoli aumenti: dal monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori idel materialeregistrano un rincaro medio del +6,6%al