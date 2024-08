Allah akbar poi la tempesta di coltellate | Solingen il testimone che svela chi è l' attentatore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) L'aggressore armato di coltello che ieri sera aha ucciso 3 persone, ha gridato "" durante l'attacco. Lo riferisce il quotidiano Welt am Sonntag che cita un rapporto della polizia tedesca in cui si parla del racconto di un. Una delle vittime ferite avrebbe anche dichiarato di "conoscere l'aggressore di" e che era un frequentatore di una moschea locale. Nell'attacco tre persone sono morte: si tratta di un uomo di 67 anni e di un uomo e una donna di 56. Otto sono rimaste ferite, di cui 4 in pericolo di vita. Sono state colpite mentre assistevano a un concerto. Il deejay e produttore discografico Tobias Topic ha raccontato sui social che, durante la sua esibizione, il personale della sicurezza gli ha chiesto di continuare a suonare per evitare che si scatenasse il panico tra la folla.