Addio ad Arnaldo Nesti | politica società e fede i cardini di una vita dedicata allo studio

(Di sabato 24 agosto 2024) Agliana (Pistoia), 24 agosto 2024 – “Sono stato tra Firenze e il mondo ma il mio cuore è rimasto ad Agliana". Così ci aveva detto il professor, sociologo tra i più stimati a livello internazionale, che per l’insegnamento e per le sue ricerche ha girato il mondo. Il professorsi è spento a 92 anni, sabato 24 nelle prime ore del mattino, nella sua casa a Firenze, dove viveva dagli anni Settanta. Grande il cordoglio per la sua scomparsa, una grave perdita a livello locale e globale. Lascia la sorella Giuliana e il fratello Carlo che vivono nel pistoiese, l’altro fratello Giovanni, con cui aveva condiviso tanti viaggi, è morto nel 2019. “L’ho seguito nelle sue intense attività e fino all’ultimo respiro – dice addolorata la sorella Giuliana – e so quanto era stimato nel mondo per la sua grande sapienza e per la sua umiltà".