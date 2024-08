Accoltellamento a Solingen in Germania | 3 morti e 7 feriti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Tre persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello nella città di, nellaOvest, afferma la polizia. L’attacco è avvenuto durante un festival nel centro della città venerdì sera. Si dice che l’aggressore sia ancora in libertà. Il quotidiano tedesco Bild afferma che un uomo ha accoltellato casualmente dei passanti. È in corso una gigantesca caccia all’uomo, con elicotteri della polizia visti librarsi sopra la città. La città celebrava i 650 anni dalla sua fondazione. L’è avvenuto attorno alle 21:30 (ora locale) nella piazza del mercato, in centro, mentre si stava svolgendo una festa organizzata per i 650 anni della città (chiamata “festa della diversità”).