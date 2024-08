A Letizia l’ho già detto Grande Fratello Paolo Masella ora informa anche in fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo mesi di silenziorompe il silenzio sul suo futuro prossimo. Uscito dal GF conPetris, è uno dei protagonisti più seguiti. Commenti come questo piovono sulla sua pagina social: “Hai dimostratomaturità restando ancorato alla vita vera, hai fatto dell’esperienza del gf dono prezioso per poter realizzare i sogni di una vita, lavoro amore”. >> “Stiamo affondando”. Terrore in mare, il mayday lanciato dal catamarano al largo della nota località turistica italiana: a bordo nove persone, cosa è successo “Non ti sei montato la testa e non hai mai dimenticato quali sono davvero le cose che contano nella vita!spero che la vita ti restituisca in bene tutti i sacrifici che hai fatto e che qualcuno possa prenderti da esempio e ricomporre i pezzi di ciò che veramente conta! Ti abbraccio e ad maiora”.