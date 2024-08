Vaiolo delle scimmie o Mpox dieci domande per capire quanto ne sappiamo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) Zoonosi. Tenete a mente questo termine, perché per il MonkeyPox (da cui la siglao la traduzione) come del resto per tante altre patologie infettive, il rapporto tra uomo ed animale è fondamentale. E quindi si parla di One Health, in un approccio che deve tenere presente la sfera umana, quella animale e l’ambiente. Ma cosa significa zoonosi? Si parla di una malattia infettiva che riconosce il suo serbatoio in una specie animale e che viene trasmessa, per via diretta o indiretta, all’uomo. Classico esempio di zoonosi a trasmissione diretta è la rabbia, come la salmonellosi può essere presa a modello di zoonosi a trasmissione prevalentemente indiretta. In questo senso ilrappresenta un modello di malattia zoonotica, il che significa che può diffondersi tra animali e persone.