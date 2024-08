Us Open i sorteggi Sinner trova Medvedev e Alcaraz nella sua parte del tabellone Attesa anche per Musetti Ecco i possibili incroci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lasciarsi alle spalle il caso clostebol che ha scosso tutto il mondo del tennis, tornare a concentrarsi totalmente sul campo. C’è un numero 1 del mondo da rafforzare e un titolo Slam da conquistare. È con questo imperativo che Janniksi appresta a cominciare la nuova avventura allo Us, ultimo Slam della stagione, al via lunedì 26 agosto. L’azzurro vuole proseguire sul solco tracciato vincendo il Masters 1000 di Cincinnati,speranza che la condizione fisica sia pienamente recuperata dopo gli acciacchi avutidurante lo stesso vittorioso torneo in Ohio. Le sensazioni in campo in vista dell’appuntamento newyorkese sono molto positive, così come più leggere sono tornate ad essere le sue spalle.