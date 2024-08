Sharon Verzeni | sentito per la terza volta il compagno della 33enne uccisa per strada

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nuovo interrogatorio, oggi pomeriggio, per Sergio Ruocco,di, la donna di 33 annia coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava in. L’idraulico di 37 anni è rimasto alcune ore all’interno del comando provinciale, sempre senza avvocato. È statoper lacome persona informata sui fatti. Questa mattina, invece, un nuovo sopralluogo dei carabinieri questa mattina nella casa di via Merelli, a Terno d’Isola, dove viveva, la donna di 33 annia coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava per. Al sopralluogo presente anche Sergio Ruocco. Stamattina anche il padre diha raggiunto il comando provinciale dell’Arma, dove è però rimasto per poco.