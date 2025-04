Elezioni amministrative a Sant’Angelo a Cupolo corsa a tre per la poltrona di sindaco

corsa a tre per la fascia tricolore da sindaco di Sant'Angelo a Cupolo. Il comune sannita torna al voto dopo lo scioglimento successivamente alla mancata approvazione del Bilancio che ha di fatto reso fine al mandato dell'ormai ex sindaco Diego Cataffo.Tre le liste in campo, tutti i candidati:Lista Fare ComuneDe Luca Angelo, Candidato sindacoBosco EgidioCalicchio FiorentinoFiorile LeondinaFischetti GiovanniIscaro CarolinaMasiello IlariaMatarazzo ClaudioMilano FilippoRanalli FrancescoTravaglione MatildeVicerè GiampaoloVillanacci FabioInsieme per Sant'Angelo a CupoloAlessandro De Pierro, candidato sindacoBarricella BiagioBarricella FlavianoBotticella OrsolaBotticella SissyCardillo IlarioCavuoto RodolfoD'Agostino CarmenDe Mercurio LucaD'Orta FabrizioForni AduaPontillo GennaroZarro StefanoLiberamenteTornusciolo Antonio, candidato sindacoBiele DonatoDe Napoli GiovanniDelicato ProcoloMaiale AngeloMastrocola GiovannaMicco Maria GraziaNardone CarloPastore MarcoPetrella GiuseppePonte GiovannRucci FiorellaVernillo Alessio

