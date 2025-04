Barcellona Real Madrid finale di Coppa del Re tra mille polemiche cos’è successo

polemiche su Real Madrid-Barcellona, Clasico in programma questa sera in finale di Coppa del Re. Al centro Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro designato per la partita, che a poche ore dal fischio d'inizio si è sfogato in conferenza denunciando la pressione subita quest'anno dai direttori di gara dalla tv ufficiale del . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Pioggia disu, Clasico in programma questa sera indidel Re. Al centro Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro designato per la partita, che a poche ore dal fischio d'inizio si è sfogato in conferenza denunciando la pressione subita quest'anno dai direttori di gara dalla tv ufficiale del .

