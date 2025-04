Oltre 50 anni d esperienza nel mondo del basket Casadio nuovo presidente degli Aviators

Aviators Lugo hanno un nuovo presidente. Si tratta di Alvaro Casadio, nomina che, si spiega, si inserisce nel percorso di crescita sul territorio e di programmazione per il futuro. Nell’organigramma entra con Casadio, si spiega, un dirigente di pallacanestro da quasi cinquant’anni. Luciano. Ravennatoday.it - Oltre 50 anni d'esperienza nel mondo del basket: Casadio nuovo presidente degli Aviators Leggi su Ravennatoday.it GliLugo hanno un. Si tratta di Alvaro, nomina che, si spiega, si inserisce nel percorso di crescita sul territorio e di programmazione per il futuro. Nell’organigramma entra con, si spiega, un dirigente di pallacanestro da quasi cinquant’. Luciano.

Cosa riportano altre fonti

13 figli, oltre 50 nipoti e 84 anni di matrimonio: chi è la coppia da Guinness World Record - Hanno trascorso più tempo insieme di qualsiasi altra coppia sposata vivente. Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino, una coppia brasiliana, hanno recentemente stabilito il Guinness World Record per il matrimonio più lungo tra le coppie viventi: 84 anni e 77 giorni. Oltre a questo straordinario traguardo, hanno costruito una famiglia estremamente numerosa, crescendo 13 figli e accogliendo 55 nipoti, 54 pronipoti e 12 pro-pronipoti. 🔗news.robadadonne.it

Villorba premia il ristoratore Dino Caramel: «Oltre 50 anni di piatti indimenticabili» - Dal 2005 il premio "Sesto in Sylvis" viene conferito ogni anno a un cittadino di Villorba distintosi nel campo dell’arte, della cultura, dello sport, dell’economia o per azioni svolte a fini sociali, filantropici o umanitari. Quest’anno il Comune ha deciso di assegnare il premio a Dino Caramel... 🔗trevisotoday.it

Billing da impazzire, il gol entra nella storia del Napoli: non accadeva da oltre 50 anni - Philip Billing grande protagonista della serata dello stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli è riuscito a pareggiare in extremis contro l’Inter: il gol del danese entra nella storia del club partenopeo. Un pareggio dal sapore sicuramente non banale con il Napoli, capace di strapazzare l’Inter in una sfida molto appassionato come quella vissuta questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. 🔗spazionapoli.it

Su questo argomento da altre fonti

Oltre 50 anni d'esperienza nel mondo del basket: Casadio nuovo presidente degli Aviators; I 50 anni di Volkswagen LT, il fratello maggiore del Bulli; Sergio Ramelli 50 anni dopo, il videomessaggio di Giorgia Meloni e il raduno con saluto fascista. Spunta anche una “runa nazista”; Tivoli, riapre dopo 50 anni la Grotta di Diana a Villa d’Este. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tortomasi (Sicilia): oltre 50 anni di esperienza nel settore ortofrutta - L’azienda siciliana Tortomasi, sita a Paternò (CT) commercializza da oltre cinquant’anni prodotti ortofrutticoli destinati al mercato italiano ed europeo. Oltre a possedimenti propri per 100 ettari di ... 🔗freshplaza.it

Oltre 50 anni di attività sempre nello stesso locale, Piacenza ha sette botteghe storiche in più: l’elenco - Oltre 50 anni di lavoro sempre nello stesso locale, che sia il bancone della merceria o di un bar. E tutte significative per la tradizione e la cultura piacentina, caratteristica che consente, insieme ... 🔗ilpiacenza.it

Un reggino torna in città dopo oltre 50 anni, ma non la riconosce più - Il reggino che è tornato a Reggio Calabria dopo oltre 50 anni dalla sua stessa morte è Nicola Giunta, poeta ed erudito nato alla fine dell’800 e vissuto fino al 1968, che di Reggio ed i ... 🔗strettoweb.com