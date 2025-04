Avellino in B ultima gara e festa bis piano sicurezza e divieti

Avellino e provincia in ogni angolo si continua a colorare di biancoverde per la promozione di Serie B, il Comune capoluogo ha predisposto le varie ordinanze necessarie per garantire il deflusso del traffico cittadino, così come la sicurezza in concomitanza dell’ultima partita di domani sera allo Stadio Partenio con annessa festa.Contestualmente tutto il personale di Polizia Municipale con pattugliamenti, oltre che con il supporto di diversi volontari saranno in strada a vigiliare.Per questo, considerato che, in occasione della promozione in serie B dell’Unione Sportiva Avellino, sono previsti festeggiamenti e cortei che coinvolgono l’intera città, con notevole affollamento di persone provenienti anche dall’intera Provincia, il Comando di Polizia Municipale, a seguito di coordinamento con la Questura di Avellino in sede di organizzazione dei servizi, ordina i seguenti provvedimenti:dalle ore 20. Anteprima24.it - Avellino in B, ultima gara e festa bis: piano sicurezza e divieti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 4 minutiMentree provincia in ogni angolo si continua a colorare di biancoverde per la promozione di Serie B, il Comune capoluogo ha predisposto le varie ordinanze necessarie perntire il deflusso del traffico cittadino, così come lain concomitanza dell’partita di domani sera allo Stadio Partenio con annessa.Contestualmente tutto il personale di Polizia Municipale con pattugliamenti, oltre che con il supporto di diversi volontari saranno in strada a vigiliare.Per questo, considerato che, in occasione della promozione in serie B dell’Unione Sportiva, sono previsti festeggiamenti e cortei che coinvolgono l’intera città, con notevole affollamento di persone provenienti anche dall’intera Provincia, il Comando di Polizia Municipale, a seguito di coordinamento con la Questura diin sede di organizzazione dei servizi, ordina i seguenti provvedimenti:dalle ore 20.

