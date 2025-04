In corso un pranzo fra Meloni e Milei a Roma

corso a Roma, secondo quanto si apprende, un pranzo tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei. Milei ha partecipato stamattina ai funerali di papa Francesco. La premier arrivando sul sagrato di San Pietro ha abbracciato il presidente argentino, che era seduto al posto d'onore con la delegazione del paese di origine di Bergoglio accanto alla delegazione italiana. Quotidiano.net - In corso un pranzo fra Meloni e Milei a Roma Leggi su Quotidiano.net È attualmente in, secondo quanto si apprende, untra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il presidente della Repubblica Argentina, Javierha partecipato stamattina ai funerali di papa Francesco. La premier arrivando sul sagrato di San Pietro ha abbracciato il presidente argentino, che era seduto al posto d'onore con la delegazione del paese di origine di Bergoglio accanto alla delegazione italiana.

