Trump non scherzo quando parlo del Canada come 51 Stato

Trump ha affermato: "Non scherzo quando parlo del Canada come 51° Stato". Per mesi Trump ha meditato sulla possibilità che il Canada diventasse uno Stato USA, liquidando il confine tra i due Paesi come arbitrario e chiamando il primo ministro canadese "governatore".

