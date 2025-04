Striscione antifascista la questura Nessuna rimozione né identificazione formale

questura di Ascoli Piceno ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti riguardanti l'esposizione di uno Striscione presso l'esercizio commerciale "Assalto ai Forni" in Piazza Arringo.Secondo quanto si legge in una nota della questura, per il 25 Aprile erano stati “predisposti complessi servizi di ordine pubblico, con disposizioni specifiche per monitorare la presenza di scripte o simboli in prossimità dei luoghi delle celebrazioni. Gli agenti non hanno la capacità di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia, per procedere autonomamente alla riparazione o all'intervento. La ricerca è al limite del fatto che tutte le manifestazioni nella provincia non dipendano dall'ambiente pacifico, senza alcun turbamento dell'ordine pubblico”. Ilrestodelcarlino.it - Striscione antifascista, la questura: “Nessuna rimozione né identificazione formale” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ascoli, 26 aprile 2025 – In merito a tutta la polemica scoppiata ieri in occasione del 25 aprile durante i festeggiamenti per l'80° anniversario della Liberazione, ladi Ascoli Piceno ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti riguardanti l'esposizione di unopresso l'esercizio commerciale "Assalto ai Forni" in Piazza Arringo.Secondo quanto si legge in una nota della, per il 25 Aprile erano stati “predisposti complessi servizi di ordine pubblico, con disposizioni specifiche per monitorare la presenza di scripte o simboli in prossimità dei luoghi delle celebrazioni. Gli agenti non hanno la capacità di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia, per procedere autonomamente alla riparazione o all'intervento. La ricerca è al limite del fatto che tutte le manifestazioni nella provincia non dipendano dall'ambiente pacifico, senza alcun turbamento dell'ordine pubblico”.

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare - Ad Ascoli Piceno e a Orbetello il 25 aprile si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25 APRILE LE NEWS IN DIRETTA) 🔗tg24.sky.it

Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - L’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze dell’ordine locali per “accertamenti”. Il motivo è aver appeso al muro della sua attività, come ogni anno, lo striscione per festeggiare la liberazione con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Identificata dalla polizia (due volte) per uno striscione antifascista, ciclone sul 25 Aprile ad Ascoli: «Il ministro chiarisca» - ASCOLI ?25 Aprile, buono come il pane, bello come l?antifascismo?: è bastato questo ?lenzuolo? vergato di rosso, apparso sulla facciata di Palazzo Roiati, nella... 🔗corriereadriatico.it

Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio, identificata 2 volte dalla polizia: "Sono scioccata" - Ascoli, la titolare del negozio "L'Assalto ai Forni" Lorenza Roiati si sfoga dopo le richiesta da parte degli agenti: "Come ogni anno ho voluto ricordare la fine del nazifascismo con una frase semplic ... 🔗msn.com

Indentificata due volte per uno striscione antifascista. "Io, nipote di partigiani, sono scossa" - E' successo a Lorenza Roiati, titolare di una panificio di Ascoli Piceno. Aveva appeso al muro esterno del suo palazzo, che ospita anche la attività, uno striscione con la scritta: "il 25 aprile, buon ... 🔗rainews.it

Identificata dalla polizia (due volte) per uno striscione antifascista, ciclone sul 25 Aprile ad Ascoli: «Il ministro chiarisca» - ASCOLI “25 Aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”: è bastato questo “lenzuolo” vergato di rosso, ... 🔗msn.com