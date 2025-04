Skriniar può tornare in Italia Napoli e Lazio su di lui

Napoli, è tornato di moda il nome di Milan Skriniar. Lo slovacco piace tantissimo ad Antonio Conte, il quale farebbe carte false pur di averlo di nuovo sotto la sua guida. Il giornalista francese di Eurosport, Romain Collet Gaudin, ha parlato proprio del difensore di proprietà del PSG, ma ora .L'articolo Skriniar può tornare in Italia: Napoli e Lazio su di lui Leggi su Dailynews24.it Nelle ultime ore, per il, è tornato di moda il nome di Milan. Lo slovacco piace tantissimo ad Antonio Conte, il quale farebbe carte false pur di averlo di nuovo sotto la sua guida. Il giornalista francese di Eurosport, Romain Collet Gaudin, ha parlato proprio del difensore di proprietà del PSG, ma ora .L'articolopuòinsu di lui

Cosa riportano altre fonti

Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club - L`avventura al Milan non è andata secondo le aspettative e per Joao Felix ora spunta una nuova ipotesi: tornare a casa, tornare al Benfica.... 🔗calciomercato.com

Infortunio Taremi, buone notizie per Inzaghi? Ecco quando può tornare l’armeno - di RedazioneInfortunio Taremi, le ultime sull’attaccante dell’Inter: quando può tornare a disposizione il centravanti nerazzurro Infortunio Taremi, arrivano buone notizie per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi verso la gara contro il Cagliari. Dopo il successo ottenuto ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. 🔗internews24.com

Ue,Italia-Slovenia, Mattarella: nulla può far tornare indietro la storia - Gorizia-Nova Gorica, 8 feb. (askanews) – “Nella tragedia della Seconda guerra mondiale, un sopravvissuto ad Auschwitz, Roman Kent, ha osservato ‘non vogliamo che il nostro passato sia il futuro dei nostri figli’. Con questo spirito abbiamo affrontato le pagine del dopoguerra, per scriverne una nuova. E nulla può far tornare indietro la storia che Slovenia e Italia hanno costruito e costruiscono insieme”. 🔗ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Psg, Skriniar non convocato per scelta tecnica: può tornare sul mercato; Juve, come Giuntoli può prendere Skriniar a gennaio: Serve voglia di mettersi in discussione; Dove vedere Milan-Inter Coppa Italia in TV e streaming? Canale e orario; Skriniar sempre più lontano da Parigi: Napoli e Juventus pronti a contenderselo. 🔗Approfondimenti da altre fonti