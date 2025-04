Cade da cavallo è grave portato a Careggi in elicottero

grave incidente a cavallo per un uomo di 81 anni: è successo questa mattina intorno alle 11.50 nel comune di Pratovecchio Stia. L’uomo si trovava sul cavallo lungo un sentiero in una zona impervia. Dopo la caduta è scattata subito la richiesta di soccorso al 118 dell’Asl Toscana Sud Est: l’elisoccorso regionale Pegaso 1 lo ha portato d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena e i vigili del fuoco. Lanazione.it - Cade da cavallo, è grave: portato a Careggi in elicottero Leggi su Lanazione.it Pratovecchio Stia (Arezzo), 26 aprile 2025 –incidente aper un uomo di 81 anni: è successo questa mattina intorno alle 11.50 nel comune di Pratovecchio Stia. L’uomo si trovava sullungo un sentiero in una zona impervia. Dopo la caduta è scattata subito la richiesta di soccorso al 118 dell’Asl Toscana Sud Est: l’elisoccorso regionale Pegaso 1 lo had’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale diin codice rosso.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena e i vigili del fuoco.

Su questo argomento da altre fonti

Il cavallo ha un malore e stramazza al suolo, il cavaliere cade e si ferisce gravemente - Montaione, 10 aprile 2025 - Grave infortunio questa mattina nel comune di Montaione per un uomo di 67 anni che, per aver riportato ferite alle gambe e un trauma cranico per schiacciamento, è stato trasferito a Careggi in elisoccorso in codice giallo. A quanto appreso, l'uomo è caduto da cavallo durante una passeggiata in via Ecce Homo, in località San Vivaldo, perché l'animale si è sentito male ed è deceduto. 🔗lanazione.it

Paura in Maremma, uomo cade da cavallo: è grave - Grosseto, 25 febbraio 2025 – Paura per un uomo che nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio, è rimasto ferito gravemente in seguito a una caduta da cavallo. L’incidente è avvenuto al podere Torre Trappola dove è subito scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, l'automedica e l'elisoccorso Pegaso 2. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, l’uomo, grossetano di 40 anni, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. 🔗lanazione.it

Paura in un maneggio: ragazza cade da cavallo. Corsa in ospedale - Rovinosa caduta da cavallo, ieri attorno alle 9.30 all’interno del maneggio di cascina San Marco. Una 17enne residente in un paese del centro lodigiano stava effettuando un giro sul dorso dell’animale quando è scivolata dalla sella ed è caduta a terra. L’ambulanza con l’automedica del 118 sono arrivati sul posto in codice rosso: la giovane, rimasta sempre cosciente, è stata soccorsa sul posto e successivamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia dove sono stati approfonditi gli accertamenti clinici. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Cade da cavallo, è grave: portato a Careggi in elicottero; Terribile caduta da cavallo: ragazza in gravi condizioni al Civile di Brescia; Sbalzato a terra dal cavallo spaventato: è grave; Verolanuova, ragazza 14enne cade da cavallo e viene ricoverata al Civile. 🔗Se ne parla anche su altri siti