Il giorno dell’addio a Papa Francesco

Papa Francesco.Nessun catafalco, una bara in legno semplice, poggiata su un supporto altrettanto semplice, così come lo stesso Bergoglio aveva chiesto.Il cardinale Giovanni Battista Re ha presieduto nella Basilica di San Pietro i funerali. 91 anni, originario della provincia Brescia, Giovanni Battista Re è prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del collegio cardinalizio.Centinaia le delegazioni dei Paesi presenti, con in testa l'Argentina, paese d'origine di Papa Bergoglio, e l'Italia.Presente il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrambi in prima fila insieme al presidente del Senato, Ignazio La Russa, della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso.

Roma, 26 aprile 2026 - È arrivato il giorno dell'addio per Papa Francesco. "Saranno le esequie di un pastore e non di un sovrano", fanno sapere dal Vaticano. Le esequie a partire dalle 10. Sarà un rito semplice, così come desiderata Bergoglio, che proprio l'anno scorso ha modificato il 'cerimoniale' funebre, chiamato 'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis'. Questa mattina i fedeli hanno iniziato ad affluire in Piazza San Pietro già prima dell'alba: sono tanti i ragazzi presenti, che erano venuti a Roma per il loro Giubileo con i loro educatori.

Nato in una famiglia di origini italiane: i suoi nonni erano emigrati dal Piemonte. Prima di diventare sacerdote, ha lavorato come tecnico chimico e ha anche avuto un fidanzamento (similitudine con Giovanni Paolo II), che poi ha lasciato per seguire la vocazione religiosa.Nel 1958 entrò nella Compagnia di Gesù (i gesuiti), una delle più importanti congregazioni religiose cattoliche.

Michele Affidato, l'orafo dei Papi, con le sue opere ha raccontato il Magistero del Pontefice "Papa Francesco non è più tra noi. Uomo umile e buono che trasmetteva una pace interiore. Il suo sorriso, la sua tenerezza e la sua sempre pronta risposta, alcune volte anche ironica, trasmettendo la sua semplicità – racconta il maestro Michele Affidato, orafo del Vaticano, che lo ha incontrato numerose volte".

