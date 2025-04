Giordano Bruno Guerri Chiedere a Meloni professione di antifascismo ha il sapore di un’estorsione video

Giordano Bruno Guerri sulle polemiche sul 25 aprile. Circostanze difficilmente contestabili, cronaca alla mano. Il presidente del Vittoriale racconta come “le polemiche siano cresciute esponenzialmente ogni volta che c’è è stato un governo di centrodestra. Quando c’era Berlusconi era un putiferio.”. Lascia senza parole gli ospiti e il conduttore di Coffee break. Il quale, spiazzato, per contraddirlo, ricorda a sua volta quel 25 aprile 2009 ad Onna, quando il Cavaliere il 25 aprile 2009, mise al collo senza esitare il tricolore donato da un ex combattente partigiano.Giordano Bruno Guerri: “25 aprile in funzione antigovernativa”“In quella occasione volle dare una risposta a tutte le polemiche”, ribatte Giordano Bruno Guerri, proseguendo: “Oggi è chiaro che il giorno della Liberazione è una manifestazione in funzione antigovernativa, puramente politica di attualità. Secoloditalia.it - Giordano Bruno Guerri: “Chiedere a Meloni professione di antifascismo ha il sapore di un’estorsione” (video) Leggi su Secoloditalia.it C’è molta verità nelle parole dello storicosulle polemiche sul 25 aprile. Circostanze difficilmente contestabili, cronaca alla mano. Il presidente del Vittoriale racconta come “le polemiche siano cresciute esponenzialmente ogni volta che c’è è stato un governo di centrodestra. Quando c’era Berlusconi era un putiferio.”. Lascia senza parole gli ospiti e il conduttore di Coffee break. Il quale, spiazzato, per contraddirlo, ricorda a sua volta quel 25 aprile 2009 ad Onna, quando il Cavaliere il 25 aprile 2009, mise al collo senza esitare il tricolore donato da un ex combattente partigiano.: “25 aprile in funzione antigovernativa”“In quella occasione volle dare una risposta a tutte le polemiche”, ribatte, proseguendo: “Oggi è chiaro che il giorno della Liberazione è una manifestazione in funzione antigovernativa, puramente politica di attualità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi era Giordano Bruno e perché fu arso vivo a Campo de’ Fiori? - Giordano Bruno fu un filosofo, teologo, scrittore e cosmologo italiano, noto per le sue idee rivoluzionarie sulla natura dell’universo e della religione. Nato a Nola, nei pressi di Napoli, entrò nell’ordine domenicano ma abbandonò presto la vita monastica a causa delle sue convinzioni eterodosse (tolse dalla sua cella le immagini dei santi). Viaggiò in tutta Europa, entrando in contatto con importanti centri culturali e sviluppando un pensiero che univa neoplatonismo, magia rinascimentale e una concezione dell’universo ispirata alle teorie copernicane. 🔗cultweb.it

Premio 'I fiori blu', appuntamento con Giordano Bruno e Saliha Sultan - Si parte venerdì 21 febbraio dalle 17.45 nella magnifica Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia con gli incontri con autori e autrici del premio nazionale ‘I fiori blu’. I primi ospiti saranno Giordano Bruno con ‘Benito. Storia di un italiano’ (Rizzoli) e Saliha Sultan con ‘La bambina di... 🔗foggiatoday.it

Incendio al liceo Giordano Bruno: personale evacuato, studenti rimasti fuori scuola - Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i carabinieri della compagnia Montesacro e i vigili del fuoco per spegnere l'incendio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Giordano Bruno Guerri: Chiedere a Meloni professione di antifascismo ha il sapore di un'estorsione (video); Ida Magli e il coraggio delle idee. Un genio per Giordano Bruno Guerri; Giordano Bruno Guerri: “Segre va difesa a tutti i costi. E a Meloni dico: basta vittimismo”; Leonardo Di Caprio in visita al Vittoriale di Gardone Riviera. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giordano Bruno Guerri: «Il 25 aprile dovrebbe essere una festa di pace. Basta con le professioni di antifascismo» - Giordano Bruno Guerri, il 25 aprile va ancora e sempre di più ricordato, secondo lei? «Ma certo, è una data importantissima della nostra storia. Capita però che ... 🔗ilmessaggero.it

Bruno Guerri alla "Parnassos" come già fu per D'Annunzio - Ascolta ora Giordano Bruno Guerri (nella foto), presidente del Vittoriale degli Italiani, è stato nominato membro onorario dell'Accademia Letteraria «Parnassos» di Atene, su proposta del vicepresident ... 🔗msn.com

Giordano Bruno Guerri nominato membro onorario dell’Accademia Letteraria… - La nomina del Presidente del Vittoriale degli Italiani su proposta del Vicepresidente dell’Accademia, il Professor Gerasimos Zoras dell’Università di Atene. Con questo riconoscimento, l’Accademia “Par ... 🔗informazione.it