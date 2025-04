Cosa succede se il gatto viene punto da una vespa Rischi sintomi e cure

gatto viene punto da una vespa, può sviluppare gonfiore, rossore e dolore localizzato. Di solito non è grave, ma nei gatti allergici o con più punture può causare complicazioni come lo shock anafilattico, richiedendo cure veterinarie rapide. Leggi su Fanpage.it Se unda una, può sviluppare gonfiore, rossore e dolore localizzato. Di solito non è grave, ma nei gatti allergici o con più punture può causare complicazioni come lo shock anafilattico, richiedendoveterinarie rapide.

