Roma Hummels Ranieri ha portato un autorevolezza naturale Amo il legame tra tifosi e club

Hummels ha parlato di questa sua esperienza alla Roma, che al termine della stagione si concluderà visto che l'ex Borussia Dortmund ha optato per il ritiro. Queste le sue parole: "Cercavo un'esperienza, un'avventura, qualcosa che non avevo vissuto finora per uscire dalla mia zona di comfort ed è esattamente ciò che è accaduto. Ci sono stati dei momenti difficili e altri molto belli, anche nelle difficoltà devi rimanere te stesso e in questo momento penso che sia personalmente sia come squadra stiamo ottenendo qualcosa. È molto bello stare qui a Roma".Il centrale tedesco ha poi continuato: "Ero già stato a Roma un po' di volte privatamente ed eravamo venuti qui anche con la nazionale, per questo conoscevo la città e sapevo quanto fosse meravigliosa.

