Inzaghi Inter la richiesta del tecnico alla squadra dopo le delusioni con Bologna e Milan spunta il retroscena

Inzaghi Inter, la richiesta del tecnico alla squadra dopo le delusioni con Bologna e Milan: spunta il retroscena sul discorso fattoSimone Inzaghi ha parlato alla sua Inter dopo i deludenti risultati arrivati in campionato col Bologna e in Coppa Italia col Milan. Il Corriere dello Sport spiega gli argomenti toccati dal tecnico nel suo discorso fatto alla squadra e i punti sui quali ha battuto per risollevare anche l’umore del gruppo.Inzaghi Inter – «E’ il momento della verità. Gli errori non sono più permessi. Ecco perché le parole di Inzaghi non sono state soltanto motivazionali. Il tecnico nerazzurro ha chiesto ancora più attenzione e applicazione. dopo quello di Orsolini all’ultimo secondo a Bologna, infatti, anche il vantaggio del Milan nel derby è scaturito da situazioni e momenti che dovevano essere gestiti meglio. Internews24.com - Inzaghi Inter, la richiesta del tecnico alla squadra dopo le delusioni con Bologna e Milan: spunta il retroscena Leggi su Internews24.com , ladelleconilsul discorso fattoSimoneha parlatosuai deludenti risultati arrivati in campionato cole in Coppa Italia col. Il Corriere dello Sport spiega gli argomenti toccati dalnel suo discorso fattoe i punti sui quali ha battuto per risollevare anche l’umore del gruppo.– «E’ il momento della verità. Gli errori non sono più permessi. Ecco perché le parole dinon sono state soltanto motivazionali. Ilnerazzurro ha chiesto ancora più attenzione e applicazione.quello di Orsolini all’ultimo secondo a, infatti, anche il vantaggio delnel derby è scaturito da situazioni e momenti che dovevano essere gestiti meglio.

