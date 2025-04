Lotta allo spaccio e controlli stradali un arresto e due denunce

controlli della polizia a Genova. Giovedì sera, nel loggiato di palazzo Ducale, gli agenti del commissariato centro hanno arrestato un 36enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, con precedenti specifici, era stato notato dalla vigilanza interna mentre nascondeva. Genovatoday.it - Lotta allo spaccio e controlli stradali: un arresto e due denunce Leggi su Genovatoday.it Proseguono idella polizia a Genova. Giovedì sera, nel loggiato di palazzo Ducale, gli agenti del commissariato centro hanno arrestato un 36enne marocchino perdi sostanze stupefacenti. L'uomo, con precedenti specifici, era stato notato dalla vigilanza interna mentre nascondeva.

