Real Barça la finale di Coppa del Re potrebbe essere influenzata dall’agitazione della vigilia Relevo

Real Madrid e Barcellona si affronteranno in finale di Coppa del Re a Siviglia, anche se la vigilia è stata tutt'altro che tranquilla. Secondo il portale Relevo, la turbolenta giornata di ieri potrebbe influenzare il match, soprattutto emotivamente per il Barcellona: Non potrebbe essere considerata una finale qualsiasi. potrebbe essere una finale il cui risultato avrebbe influenzato il futuro prossimo delle due contendenti. Per quanto insolito, sorprendente, inconcepibile e stravagante, è impossibile misurare il grado di trascendenza che tutto ciò che è accaduto ieri sera avrà nello sviluppo della partita in quanto tale. Addirittura, si potrebbe pensare come un tale punto di agitazione emotiva potrebbe influenzare direttamente i calciatori del Barça.

