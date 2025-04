Putin la regione di Kursk è stata interamente liberata

Putin ha affermato che l'invasione ucraina della regione di Kursk è "completamente fallita" con la liberazione di tutto il territorio. Quotidiano.net - Putin, la regione di Kursk è stata interamente liberata Leggi su Quotidiano.net Il presidente russo Vladimirha affermato che l'invasione ucraina delladiè "completamente fallita" con la liberazione di tutto il territorio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Putin in mimetica visita le truppe del Kursk: «Liberare presto la regione» - Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle forze armate di «liberare completamente» la regione di Kursk, attualmente parzialmente occupata da truppe ucraine. Durante una visita ai soldati in prima linea, il leader del Cremlino si è rivolto al capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, ribadendo l’obiettivo di riconquistare l’intero territorio. «Mi aspetto che tutte le missioni di combattimento delle nostre unità siano portate a termine e che il territorio della regione di Kursk sia presto completamente liberato dal nemico», ha dichiarato Putin. 🔗lettera43.it

Putin in mimetica visita le truppe nella regione di Kursk - Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato oggi le truppe impegnate nella controffensiva nella regione di Kursk, indossando una divisa mimetica. Durante la visita, ha presieduto una riunione di ufficiali in un posto di comando. La notizia è stata confermata dal portavoce Dmitry Peskov, come riportato dalle agenzie russe. 🔗laprimapagina.it

Putin in mimetica fa visita alle truppe nel Kursk: «Dobbiamo sconfiggere gli ucraini nella Regione il prima possibile» – Il video - La Russia sembra non avere alcuna fretta di accettare la tregua di 30 giorni con l’Ucraina, nonostante le pressioni di Donald Trump, che chiede a Mosca di «accettare il cessate il fuoco» minacciando in caso contrario sanzioni finanziarie «devastanti». E mentre Volodymyr Zelensky – che pure si è dichiarato pronto a trattative – ha ribadito di non fidarsi dei russi, Vladimir Putin ha fatto sapere di aver fatto visita, per la prima, alle truppe impegnate nella controffensiva nel Kursk. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

