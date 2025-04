Papa 150mila ad accompagnare il corteo verso Santa Maria Maggiore

corteo con il feretro di Papa Francesco, a bordo della Papamobile, verso Santa Maria Maggiore.Migliaia di fedeli ad attenderne l'arrivo, nelle immagini la folla davanti al Colosseo; tanti gli applausi, i cori come "Viva il Papa" e "Bravo Francesco", e i saluti calorosi mentre in alcune Chiese si sono sentiti alcuni rintocchi di campane al suo passaggio. Quotidiano.net - Papa, 150mila ad accompagnare il corteo verso Santa Maria Maggiore Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - Un lungo cordone di persone ha accompagnato il passaggio per le vie di Roma delcon il feretro diFrancesco, a bordo dellamobile,.Migliaia di fedeli ad attenderne l'arrivo, nelle immagini la folla davanti al Colosseo; tanti gli applausi, i cori come "Viva il" e "Bravo Francesco", e i saluti calorosi mentre in alcune Chiese si sono sentiti alcuni rintocchi di campane al suo passaggio.

Ne parlano su altre fonti

Omicidio Ilaria Sula, il papà: ‘Mark l’ha costretta ad andare a casa sua’ - Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell’ex fidanzato Mark Samson. In quell’appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trova la morte per mano proprio di quel giovane ora in carcere. Ad esserne certo è il padre Flamur. ‘Ilaria non andava a casa del fidanzato quando stavano bene insieme’ “Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda” ha detto con voce ferma. 🔗notizieaudaci.it

"Questa mattina ossigeno ad alti flussi, ma crisi rientrata": dal Vaticano le indiscrezioni sulla salute del Papa - Papa Francesco “ha riposato”. Lo riferisce la sala stampa vaticana che spiega quali sono le condizioni del Pontefice: “La notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato”. Ma questa mattina, a quanto si apprende da fonti vaticane, ha continuato ad usare l'ossigeno ad alti flussi al quale ha fatto ricorso in occasione di una crisi respiratoria più prolungata del solito che si è verificata ieri. A quanto pare la crisi di ieri sarebbe rientrata e di fatto non sarebbero state necessarie nuove trasfusioni. 🔗liberoquotidiano.it

Fonti vaticane: “Papa Francesco ha usato ancora l’ossigeno ad alti flussi, oggi risultati nuovi esami clinici” - Secondo fonti vaticane a Papa Francesco sono tuttora applicati i "naselli" per la somministrazione di ossigeno ad alti flussi, che lo aiutano nella respirazione. Atteso per questa sera nuovo aggiornamento medico sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Gemelli di Roma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa, 150mila ad accompagnare il corteo verso Santa Maria Maggiore; Papa, 150mila ad accompagnare il corteo verso Santa Maria Maggiore; Funerali Papa Francesco, già migliaia a San Pietro per l'addio - Diretta; Funerali Papa Francesco in diretta, la sepoltura a Santa Maria Maggiore: la bara davanti all'icona della Salus. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Papa, 150mila ad accompagnare il corteo verso Santa Maria Maggiore - Roma, 26 apr. (askanews) - Un lungo cordone di persone ha accompagnato il passaggio per le vie di Roma del corteo con il feretro di Papa Francesco, a bordo della papamobile, verso Santa Maria Maggiore ... 🔗libero.it