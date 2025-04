Nuove regole su smartphone e tablet obblighi per tutti i Paesi del UE Italia inclusa Cosa cambierà e da quando

Ilgiornale.it - Nuove regole su smartphone e tablet: obblighi per tutti i Paesi dell'UE, Italia inclusa. Cosa cambierà e da quando Leggi su Ilgiornale.it Il regolamento influirà inevitabilmente sul mercato riguardante i più diffusi dispositivi mobili elettronici

Smartphone, dal 20 giugno etichetta energetica, più batteria e riparazioni: le nuove regole - Prepariamoci a un altro grande cambiamento per i nostri smartphone. Il prossimo 20 giugno, infatti, entra in vigore in Europa un altro tassello del Regolamento Espr dell’Unione Europea per rendere i dispositivi elettronici più sostenibili. Si tratta dell’etichetta energetica anche per i telefoni. La Commissione europea ha presentato la cosiddetta proposta di Regolamento Ecodesign (Espr) il 30 marzo 2022, come parte del più ampio Piano d’azione per l’economia circolare del marzo 2020. 🔗quifinanza.it

Etichette UE per batteria e riparabilità, ecco le nuove regole per i produttori di smartphone e tablet - Tra le disposizioni più innovative troviamo anche regole sula disponibilità dei pezzi di ricambio e degli aggiornamenti software. 🔗msn.com

Nuova regola sui dispositivi mobili introdotta quest’estate, si applicherà a tutta l’Italia - Quest'estate entreranno in vigore nuove regole sui dispositivi mobili in tutta l'Unione Europea, inclusa l'Italia. Scopri come queste normative cambieranno il mercato degli smartphone. 🔗money.it

L’UE introduce nuove etichette per smartphone e tablet: durata batteria e riparabilità in evidenza - L’UE introduce nuove etichette obbligatorie per smartphone e tablet con dati su batteria, riparabilità e resistenza dal 2026. 🔗techprincess.it