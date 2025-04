Quale leggenda è legata ai tondi della basilica di San Paolo fuori le mura

basilica di San Paolo fuori le mura, una delle quattro basiliche papali di Roma, è celebre non solo per la sua maestosità architettonica, ma anche per la serie di medaglioni che adornano le sue navate. Questi tondi, iniziati nel V secolo sotto Papa Leone I Magno e rifatti nel XIX secolo durante il pontificato di Pio IX, raffigurano tutti i pontefici della Chiesa cattolica, da San Pietro fino all’attuale Papa Francesco. ?Secondo una leggenda popolare, una volta esauriti gli spazi disponibili per i tondi, Cristo tornerà in terra e il papato giungerà al termine, segnando la fine del mondo. Questa credenza ha guadagnato attenzione quando, qualche giorno fa, la luce del tondo di Papa Francesco si è spenta, alimentando speculazioni sulla presunta profezia. Niente di tutto questo. Semplicemente, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso, è scattato il ‘rito’ dello spegnimento. Cultweb.it - Quale leggenda è legata ai tondi della basilica di San Paolo fuori le mura? Leggi su Cultweb.it Ladi Sanle, una delle quattro basiliche papali di Roma, è celebre non solo per la sua maestosità architettonica, ma anche per la serie di medaglioni che adornano le sue navate. Questi, iniziati nel V secolo sotto Papa Leone I Magno e rifatti nel XIX secolo durante il pontificato di Pio IX, raffigurano tutti i ponteficiChiesa cattolica, da San Pietro fino all’attuale Papa Francesco. ?Secondo unapopolare, una volta esauriti gli spazi disponibili per i, Cristo tornerà in terra e il papato giungerà al termine, segnando la fine del mondo. Questa credenza ha guadagnato attenzione quando, qualche giorno fa, la luce del tondo di Papa Francesco si è spenta, alimentando speculazioni sulla presunta profezia. Niente di tutto questo. Semplicemente, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso, è scattato il ‘rito’ dello spegnimento.

