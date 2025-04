Trump e Zelensky faccia a faccia nella Basilica di San Pietro nel nome di Francesco

Basilica di San Pietro non si erano mai visti nella storia recente: faccia a faccia, seduti l’uno di fronte all’altro nella Basilica di San Pietro su due sedie tra le navate, chinati l’uno verso l’altro: è lo scatto che immortala il colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, poco prima dell’inizio dei funerali di papa Francesco.L’occasione dei funerali di BergoglioL’immagine è circolata immediatamente sui social insieme ad un’altra foto che mostra i due leader, in piedi, che parlano anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. Per alcuni è il primo miracolo di Bergoglio, il papa della pace, che con la sua morte, indirettamente ha costretto i presidenti a incontrarsi dopo l’ultimo burrascoso incontro a Washington. Secoloditalia.it - Trump e Zelensky faccia a faccia nella Basilica di San Pietro: nel nome di Francesco Leggi su Secoloditalia.it Due capi di Stato a colloquio all’interno delladi Sannon si erano mai vististoria recente:, seduti l’uno di fronte all’altrodi Sansu due sedie tra le navate, chinati l’uno verso l’altro: è lo scatto che immortala il colloquio tra Donalde Volodymyr, poco prima dell’inizio dei funerali di papa.L’occasione dei funerali di BergoglioL’immagine è circolata immediatamente sui social insieme ad un’altra foto che mostra i due leader, in piedi, che parlano anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. Per alcuni è il primo miracolo di Bergoglio, il papa della pace, che con la sua morte, indirettamente ha costretto i presidenti a incontrarsi dopo l’ultimo burrascoso incontro a Washington.

Cosa riportano altre fonti

Le urla in faccia tra Zelensky e Trump, l’attacco del vice Vance e le minacce: «Sei un ingrato» – Il video - Quello che doveva essere un bilaterale di routine, prima della firma dell’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare, si è trasformato in una vera e propria resa dei conti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Nello Studio ovale il presidente ucraino, oltre a correggere il tycoon che sosteneva che l’Europa «non avesse fatto nulla per Kiev», si è trovato attaccato su due fronti. Sia il presidente americano sia il vicepresidente JD Vance hanno infatti accusato l’Ucraina di essere sostanzialmente «irriconoscente» e «irrispettosa». 🔗open.online

Mediazione Nato: "Zelensky faccia pace con Trump". E Londra prepara il vertice sull'Ucraina - I partner dell'Ucraina cercano di unire il fronte occidentale dopo il disastroso incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky 🔗ilgiornale.it

Faccia a faccia Trump-Zelensky prima del funerale del Papa | Il presidente ucraino: "Buon incontro, potrebbe essere storico" - "Speriamo in risultati concreti", ha commentato il leader di Kiev. Sono stati presenti anche Macron e Starmer 🔗tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Faccia a faccia tra Zelensky e Trump ai funerali di papa Francesco; Il faccia a faccia Trump – Zelensky: la controproposta di Kiev per finire la guerra; TG5: Il faccia a faccia tra Donald Trump e Zelensky Video; Ucraina, colloquio Trump-Zelensky a San Pietro: «Molto produttivo». Cremlino: regione di Kursk completamente liberata. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump e Zelensky e quel faccia a faccia prima dei funerali di papa Francesco - Dopo aver reso omaggio al Pontefice nella basilica, invece che uscire sul sagrato i due leader di sono appartati per una decina di minuti. “Hanno concordato di proseguire il negoziato”. Con i due pres ... 🔗msn.com

La foto Trump-Zelensky nel segno di Francesco. Faccia a faccia tra le navate, una chiesa “ospedale da campo” - Mai come oggi gli ori e i marmi, lo splendore della basilica assomigliano all'"ospedale da campo" invocata da Francesco per la sua Chiesa ... 🔗blitzquotidiano.it

Guerra Ucraina, incontro Trump-Zelensky “costruttivo” prima dei funerali di Papa Francesco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, incontro Trump-Zelensky “costruttivo” prima dei funerali di Papa Francesco ... 🔗tg24.sky.it