Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro la Cgil lancia un flash mob

Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro il coordinamento degli RLS della Filctem Cgil della provincia di Pisa in collaborazione con la Camera del lavoro provinciale organizza un flash mob dal titolo 'Impariamo a stare sicuri'.L'appuntamento è. Pisatoday.it - Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro: la Cgil lancia un flash mob Leggi su Pisatoday.it Lunedì 28 aprile in occasione dellaper lasulil coordinamento degli RLS della Filctemdella provincia di Pisa in collaborazione con la Camera delprovinciale organizza unmob dal titolo 'Impariamo a stare sicuri'.L'appuntamento è.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salute: per la Giornata mondiale, primo ‘Osservatorio vista’ dedicato alla miopia - (Adnkronos) – Un italiano su 4 è miope (15 milioni di persone) ed entro il 2050 lo sarà il 50% della popolazione. Le condizioni economiche incidono fortemente sulla cura della vista, con il 45,8% dei miopi che rinuncia alla sostituzione degli occhiali e il 37,4% alle visite oculistiche. Sono i risultati principali dello studio pubblicato […] L'articolo Salute: per la Giornata mondiale, primo ‘Osservatorio vista’ dedicato alla miopia proviene da Webmagazine24. 🔗.com

In Lombardia vaccini e screening gratis per la Giornata mondiale della salute: ecco dove e quando - Milano, 2 aprile 2025 – Regione Lombardia celebra la Giornata mondiale della salute promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, in calendario il 7 aprile, con un fitto programma di attività predisposto dalla Direzione generale Welfare. Iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio regionale dal 5 al 15 aprile. La giornata mondiale della salute è stata istituita nel 1948 dalla prima Assemblea mondiale della salute (World Health Assembly). 🔗ilgiorno.it

Giornata Mondiale della Salute: la FNOVI promuove la consapevolezza sul ruolo chiave dei veterinari - La Giornata Mondiale della Salute, istituita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e celebrata il 7 aprile di ogni anno, che nell’edizione del 2025 è dedicata al tema della salute materna e neonatale, rappresenta per la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani un momento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche sanitarie globali e sulle iniziative di prevenzione e cura, ma non solo, per la cui realizzazione non può prescindersi dalle competenze dei medici veterinari. 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO: + 3,3% INFORTUNI TRA GLI STUDENTI, C’E’ ANCORA MOLTO DA FARE; Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro - Un nuovo rapporto dell'ILO: Rivoluzionare la salute e la sicurezza. L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro; Salute e sicurezza sul lavoro, lunedì la Giornata mondiale. Le iniziative di Ats Brianza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

28 aprile Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro. L’appello di Vega Engineering nel ricordo delle parole di Papa Francesco. - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ... 🔗brindisilibera.it

Salute e sicurezza sul lavoro, un approfondimento - In vista della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro emergono dati a livello globale a dir poco allarmanti in merito ai professionisti ... 🔗lopinionista.it

Sicurezza sul lavoro, i lavoratori lanciano l’allarme: uno su 5 ha subito incidenti gravi - Secondo 4 dipendenti su 10 la sicurezza sul lavoro non è una priorità per le aziende. In occasione della Giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro, i consigli degli esperti per inver ... 🔗corriere.it