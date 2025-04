Elezioni comunali presentata la lista Ambiente amp Animali a supporto del candidato sindaco Alvaro Ancisi

lista elettorale "Ambiente & Animali", che ha come candidato sindaco Alvaro Ancisi. È composta da 32 candidati, numero massimo ammesso, di cui paritariamente 16 donne e 16 uomini, superiore al minimo di un terzo per ogni genere."Caratteristica. Ravennatoday.it - Elezioni comunali, presentata la lista "Ambiente & Animali" a supporto del candidato sindaco Alvaro Ancisi Leggi su Ravennatoday.it È stata depositata al Comune di Ravenna laelettorale "", che ha come. È composta da 32 candidati, numero massimo ammesso, di cui paritariamente 16 donne e 16 uomini, superiore al minimo di un terzo per ogni genere."Caratteristica.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Elezioni comunali Trento 2025, i candidati della lista Onda - Le elezioni comunali in Trentino sono previste il 4 maggio 2025. Vanno al voto 154 comuni su 166. A Trento la coalizione di centrodestra è spaccata. Qui Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sostengono Ilaria Goio, mentre i tre assessori provinciali Simone Marchiori (Patt), Achille Spinelli... 🔗trentotoday.it

Elezioni comunali. Palumbo si candida a sindaco di Pignataro Maggiore - La corsa alle amministrative di maggio prende slancio a Pignataro Maggiore. Dopo il ritorno sulla scena politica dell’ex sindaco Peppe Palumbo, ufficializzato con un manifesto pubblico, il gruppo civico Prima Pignataro ha diffuso un documento programmatico che delinea le linee guida del proprio... 🔗casertanews.it

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni comunali, presentata la lista Ambiente & Animali a supporto del candidato sindaco Alvaro Ancisi; Ecco i nomi dei candidati Sindaco di Taranto e i candidati al Consiglio comunale; Elezioni a Ortona, presentata la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Nicola Fratino; La Lega c’è: presentata la lista per le elezioni comunali a Sulmona. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Comunali: presentazione della lista di Forza Italia, arriva Gasparri - L'appuntamento vedrà la partecipazione del candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi e di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e responsabile nazionale per gli Enti Locali ... 🔗genovatoday.it

La Lega c’è: presentata la lista per le elezioni comunali a Sulmona - Sulmona. La Lega c’è: presentata la lista per le elezioni comunali. La Lega si presenta compatta e determinata alla prossima ... 🔗abruzzolive.it

Elezioni comunali 2025 in Campania: le liste, i candidati, dove e come si vota - Elezioni comunali in Campania, si vota in 15 comuni. Domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio i cittadini dei comuni interessati saranno chiamati al voto. Domenica 8 e lunedì 9 ... 🔗ilmattino.it