Robot e intelligenza artificiale per il monitoraggio delle foreste il progetto dell’Università di Bolzano

Robot zoomorfi, droni, intelligenza artificiale e mappe 3D, tutto insieme per il monitoraggio sostenibile delle foreste. Questi gli elementi di un complesso di progetti avveniristici in corso nelle facoltà di Ingegneria e di Agraria della libera Università di Bolzano, in collaborazione con altri atenei europei. Nello specifico sono tre i progetti attualmente in corso e che vedono l'ateneo italiano in prima linea: Digiforest, Inest e Forma, tutti orientati all'uso di strumenti innovativi per raccogliere e analizzare dati sul funzionamento delle risorse forestali.Le foreste rivestono un ruolo cruciale nella mitigazione dei cambiamenti climatici, ma il loro monitoraggio su larga scala rimane una sfida complessa. Digiforest (Digital Analytics and Robotics for Sustainable Forestry), finanziato nell'ambito delle Horizon Innovation Actions, punta a superare questo limite sviluppando un ecosistema tecnologico basato su Robot capaci di raccogliere dati tridimensionali dettagliati sulle foreste e su singoli alberi per l'utilizzo di harvester autonomi.

