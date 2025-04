Incontro Trump Zelensky ai funerali di Papa Francesco sul tavolo Crimea e territori russi a Mosca tycoon Vicini ad un accordo

accordo per la fine della guerra in Ucraina Incontro di 15 minuti tra Trump e Zelensky in mattinata a margine dei funerali di Papa Francesco. Sul tavolo la C Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Zelensky ai funerali di Papa Francesco, sul tavolo Crimea e territori russi a Mosca, tycoon: “Vicini ad un accordo” Leggi su Ilgiornaleditalia.it I due si sono rivisti per la prima volta dopo lo scontro alla Casa Bianca, ed entrambi si sono detti ottimisti sul raggiungimento di unper la fine della guerra in Ucrainadi 15 minuti train mattinata a margine deidi. Sulla C

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Il generale Kellogg a Kiev: incontro con Zelensky e accuse di Trump - "Il generale Kellogg è già a Kiev. Ha già incontrato il comandante in capo Syrsky, i nostri responsabili dell'intelligence e dei servizi speciali. Domani lo incontrerò personalmente. Per noi è molto importante che l'incontro e il lavoro complessivo con l'America siano costruttivi": così nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno in cui Donald Trump lo ha accusato di essere "un dittatore mai eletto". 🔗quotidiano.net

Un quarto d'ora di colloquio Trump-Zelensky, secondo incontro dopo i funerali - AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump si sono incontrati brevemente a Roma a margine dei funerali di Papa Francesco. Lo ha confermato la presidenza ucr ... 🔗msn.com

Trump e Zelensky alla Basilica di San Pietro: dialogo sulla pace prima dei funerali di Papa Francesco - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati in Vaticano per un colloquio riservato di 15 minuti, a margine dei funerali di Papa Francesco ... 🔗fanpage.it

Incontro Trump-Zelensky in San Pietro: 15 minuti positivi, nuovo vertice in giornata - Funerale di Papa Francesco: incontro tra Trump e Zelensky dentro San Pietro, 15 minuti positivi. Previsto nuovo vertice oggi pomeriggio a Roma. 🔗la7.it